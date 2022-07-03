Помер працівник Запорізької АЕС , якого били та катували рашисти

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"На жаль, сьогодні пішов із життя досвідчений водолаз гідроцеху ЗАЕС Андрій Гончарук, якого рашисти били та катували, змушуючи вигадувати обґрунтування необхідності осушування охолоджувальних басейнів. Чоловік відмовився, за що і поплатився життям", - йдеться в повідомленні.

Деталі

29 червня у стані коми з численними тілесними ушкодженнями чоловіка доставили до лікарні Енергодара. Але травми виявилися несумісними з життям і працівник ЗАЕС помер.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця, якого російські окупанти розстріляли у власній квартирі, ще доволі важкий, але вже не критичний.