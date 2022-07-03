Помер працівник Запорізької АЕС , якого били та катували рашисти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Енергоатом у своєму Telegram-каналі повідомив, що помер працівник Запорізької АЕС Андрій Гончарук, якого били та катували рашисти, пише УНН.
Цитата
"На жаль, сьогодні пішов із життя досвідчений водолаз гідроцеху ЗАЕС Андрій Гончарук, якого рашисти били та катували, змушуючи вигадувати обґрунтування необхідності осушування охолоджувальних басейнів. Чоловік відмовився, за що і поплатився життям", - йдеться в повідомленні.
Деталі
29 червня у стані коми з численними тілесними ушкодженнями чоловіка доставили до лікарні Енергодара. Але травми виявилися несумісними з життям і працівник ЗАЕС помер.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця, якого російські окупанти розстріляли у власній квартирі, ще доволі важкий, але вже не критичний.