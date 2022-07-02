Стан ще доволі важкий, але вже не критичний: працівник ЗАЕС Швець, якого розстріляли окупанти у його квартирі одужує

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"Працівник Запорізькоі АЕС Сергій Швець, який у власній квартирі впритул був розстріляний окупантами, за чиє життя тривала запекла боротьба лікарів й інших людей, які допомогали всім, чим можливо, цю боротьбу врешті виграв. Завдяки вашій підтримці і власній волі до життя!", - зазначив Орлов.

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Він наголосив, що Швець після проходження інтенсивної терапії в лікарні у м.Запоріжжя подолав важливий етап у своєму житті.

"Стан його здоров’я ще доволі важкий, але вже не критичний, попереду ще не один місяць лікування та численні операції. Бажаємо йому якнайшвидшого одужання!", - додав мер Енергодара.

Нагадаємо

23 травня російські окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС та розстріляли його з автоматичної зброї.