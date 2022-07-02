Состояние еще довольно тяжелое, но уже не критическое: работник ЗАЭС Швец, которого расстреляли оккупанты в его квартире, поправляется
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Состояние сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца, которого российские оккупанты расстреляли в собственной квартире, еще довольно тяжелое, но уже не критическое. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает УНН.
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"Работник Запорожской АЭС Сергей Швец, который в собственной квартире в упор был расстрелян оккупантами, за чью жизнь продолжалась ожесточенная борьба врачей и других людей, которые помогали всем, чем возможно, эту борьбу наконец выиграл. Благодаря вашей поддержке и собственной воле к жизни!", - отметил Орлов.
Детали
Он подчеркнул, что Швец после прохождения интенсивной терапии в больнице в Запорожье преодолел важный этап в своей жизни.
"Состояние его здоровья еще довольно тяжелое, но уже не критическое, впереди еще не один месяц лечения и многочисленные операции. Желаем ему скорейшего выздоровления!", - добавил мэр Энергодара.
Напомним
23 мая российские оккупанты ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС и расстреляли его из автоматического оружия.