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13:44 • 9195 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Умер работник Запорожской АЭС, которого избивали и пытали рашисты

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Энергоатом в своем Telegram-канале сообщил, что скончался работник Запорожской АЭС Андрей Гончарук, которого избивали и пытали рашисты, пишет УНН.

Цитата

"К сожалению, сегодня ушел из жизни опытный водолаз гидроцеха ЗАЭС Андрей Гончарук, которого рашисты избивали и пытали, заставляя придумывать обоснование необходимости осушки охлаждающих бассейнов. Мужчина отказался, за что и поплатился жизнью", — говорится в сообщении.

Подробности

29 июня в состоянии комы с многочисленными телесными повреждениями мужчину доставили в больницу Энергодара. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и работник ЗАЭС скончался.

Напомним

Как ранее писал УНН, сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца, которого российские оккупанты расстреляли в собственной квартире, еще довольно тяжелый, но уже не критический.

Украинские Национальные Новости

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