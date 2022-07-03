Умер работник Запорожской АЭС, которого избивали и пытали рашисты
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Энергоатом в своем Telegram-канале сообщил, что скончался работник Запорожской АЭС Андрей Гончарук, которого избивали и пытали рашисты, пишет УНН.
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"К сожалению, сегодня ушел из жизни опытный водолаз гидроцеха ЗАЭС Андрей Гончарук, которого рашисты избивали и пытали, заставляя придумывать обоснование необходимости осушки охлаждающих бассейнов. Мужчина отказался, за что и поплатился жизнью", — говорится в сообщении.
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29 июня в состоянии комы с многочисленными телесными повреждениями мужчину доставили в больницу Энергодара. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и работник ЗАЭС скончался.
Напомним
Как ранее писал УНН, сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца, которого российские оккупанты расстреляли в собственной квартире, еще довольно тяжелый, но уже не критический.