За сегодняшний день оккупанты нанесли ракетные удары и обстрелы по всей Донецкой области, - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что оккупанты нанесли ракетные удары и обстрелы по всей территории области. Об этом информирует УНН. За 3 июля русские оккупационные войска убили не менее 7 гражданских, ранили – не менее 20 мирных жителей области.
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По словам главы ОВА, больше всего пострадали сегодня самые крупные города – Краматорск и Славянск.
Славянск днем подвергся массированному обстрелу – погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок, ранены – 19. Повреждены около 40 жилых домов. Весь масштаб причиненного ущерба еще не устанавливается.
Краматорск дважды обстреляли из Смерчей. Днем повредили гостинично-жилой комплекс, вечером – разбили дорогу, попали в школу и территорию детского сада и поликлиники. По предварительной информации, ранен один человек.
Снова под огнем жилой квартал Авдеевки и АКХЗ. Достоверно известно об одном погибшем.
Активно россияне обстреливали Ильиновскую общину: пострадали Екатериновка, Тарасовка, Новополтавка и Клебан-Бык.
Всего за сутки в Донецкой области русские убили не менее 7 гражданских, ранили – не менее 20.
Напомним
Умер работник Запорожской АЭС, которого избивали и пытали рашисты.