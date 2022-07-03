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13:44 • 18033 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 24410 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 34668 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 10674 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 50855 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 56066 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сегодняшний день оккупанты нанесли ракетные удары и обстрелы по всей Донецкой области, - ОВА

За сегодняшний день оккупанты нанесли ракетные удары и обстрелы по всей Донецкой области, - ОВА

Киев • УНН

 • 131844 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Председатель Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщил, что оккупанты нанесли ракетные удары и обстрелы по всей территории области. Об этом информирует УНН. За 3 июля русские оккупационные войска убили не менее 7 гражданских, ранили – не менее 20 мирных жителей области.

Подробности

По словам главы ОВА, больше всего пострадали сегодня самые крупные города – Краматорск и Славянск.

Славянск днем ​​подвергся массированному обстрелу – погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок, ранены – 19. Повреждены около 40 жилых домов. Весь масштаб причиненного ущерба еще не устанавливается.

Краматорск дважды обстреляли из Смерчей. Днем повредили гостинично-жилой комплекс, вечером – разбили дорогу, попали в школу и территорию детского сада и поликлиники. По предварительной информации, ранен один человек.

Снова под огнем жилой квартал Авдеевки и АКХЗ. Достоверно известно об одном погибшем.

Активно россияне обстреливали Ильиновскую общину: пострадали Екатериновка, Тарасовка, Новополтавка и Клебан-Бык.

Всего за сутки в Донецкой области русские убили не менее 7 гражданских, ранили – не менее 20.

Напомним

Умер работник Запорожской АЭС, которого избивали и пытали рашисты.

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