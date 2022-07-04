Оккупанты выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра по Сумской области за предыдущие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил, что оккупанты выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра по Сумской области за предыдущие сутки, пишет УНН.
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От обстрелов пострадали пять общин: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская.
С полдесятого утра по Зноб-Новгородской общине начался массовый обстрел, вероятно с САУ, с использованием фосфорных и флешетных снарядов. Всего 140 "приходов". Сгорел один автомобиль.
Около 10 утра по Новослободской общине при минометном обстреле повреждены два частных дома, остановка общественного транспорта и линия электропередач.
В полдень в Великописаревской общине после минометного прилета загорелся жилой дом.
В направлении Белополья с территории РФ было 10 приходов из САУ, после этого – еще огонь из миномета.
В то же время продолжался минометный обстрел Хотинского общества, 50 прилетов.
Около 19:00 на окраине Великой Писаревки вражеский беспилотник сбросил боеприпас. Последствия уточняются.
Напомним
Павел Кириленко сообщил, что оккупанты нанесли ракетные удары и обстрелы по всей территории области. За 3 июля российские оккупационные войска убили не менее 7 гражданских, ранили – не менее 20 мирных жителей Донецкой области