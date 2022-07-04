Оккупанты обстреляли 4 населенных пункта Сумщины с территории Курской области, - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. На Северском направлении с территории Курской области агрессор применял артиллерию и вертолеты армейской авиации для поражения позиций Сил обороны в районах 4 населенных пунктов Сумской области. Об этом говорится в утреннем отчете Генштаба, передает УНН.
Детали
Начались 131 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
С территории Курской области, агрессор открыл огонь по населенным пунктам Васильевское, Белополье, Бачевск и Волковка Сумской области.
С целью нарушения системы управления и связи’Сил обороны противник активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.
На Слов’янском направлении подразделения противника штурмовыми действиями пытаются установить контроль над населенными пунктами Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.
На Донецком направлении основные усилия группировок противника сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.
На Краматорском направлении, после проведения артиллерийской подготовки враг форсировал реку Северский Донец, закрепляется в районах населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.
На Бахмутском направлении противник активизировал обстрелы позиций наших войск по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спирное и в районе Углегорской ТЭС.
При поддержке артиллерии враг ведет наступательные действия в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спорное, Клиново и Майорск, успеха не имеет.
На Авдеевском и Кураховском направлениях оккупанты вели штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Победа и Марина. Штурмовая авиация врага нанесла ракетные удары в районах восточной окраины населенного пункта Авдеевка и Маринки.
Напомним
Оккупанты выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра по Сумской области за предыдущие сутки.