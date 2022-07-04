Луганская область не под контролем рф: ВСУ сопротивляются оккупантам – Гайдай

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"Бои продолжаются в районе Белогоровки, Новоконстантиновки. Там рашисты пытаются дожать наши силы обороны, но пока у них ничего не выходит. При этом уже отчитались, что захватили всю Луганскую область, но это неправда. Украинские военные сопротивляются российским оккупантам, чтобы выиграть время для укрепления новой линии обороны. Борьба на небольшом участке Луганской области продолжается, чтобы выиграть время для укрепления линии обороны в Донецкой области", - заявил Гайдай.

Детали

По информации главы области, оккупанты разрушили более 90% инфраструктуры в захваченных населенных пунктах. Около 60% жилищного фонда не пригодны для жизни. Они не восстанавливают водо- и газоснабжение, возможно, лишь частично обеспечат население электроэнергией - 20-30%.

Также Гайдай отметил, что сейчас в захваченных россиянами Северодонецке и Лисичанске остаются около 18 тысяч мирных жителей.

"В Северодонецке остались около 8 тысяч человек, более 10 тысяч – в Лисичанске, но большая часть населения Луганской области уехала", - подчеркнул он.

Гайдай добавил, что из-за того, что Украине будут предоставлять военное вооружение, россия попытается провести референдум, чтобы официально проводить в области мобилизацию.

Напомним

министр обороны рф сергий шойгу сообщил путину, что якобы вся Луганская область Украины была "освобождена" силами российских военных и боевиков "лнр".

В Лисичанске Луганской области российские оккупанты при наступлении преобладали в десять раз.