путин засекретил и запретил распространять в интернете информацию о работе российских НПЗ

Российский диктатор владимир путин в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации "в сфере топливно-энергетического комплекса". Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, под запрет попадет распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских БПЛА и в этом году потеряли треть мощностей по переработке.

Отныне "информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом — российским НПЗ", согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому "ограничен".

Также вводится запрет на распространение сведений о наименованиях и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, используемых для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Также под гриф "секретно" попадают сводные данные таможенной статистики и информация о запланированных объемах продаж продукции топливно-энергетического комплекса.

Силы обороны поразили Ильский НПЗ и завод компонентов для ракет в рф - Зеленский

Как следует из указа, публиковать такие данные запрещено не только государственным органам, в частности Росстату, который обнародует официальную статистику, но и средствам массовой информации и другим пользователям, распространяющим информацию в интернете. Исключение составляют сообщения самих компаний-производителей или экспортеров.

Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство.

Эти меры вводятся "в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия США, противоречащие международному праву, и присоединившихся к ним иностранных государств, международных организаций", говорится в указе.

В Краснодарском крае после атаки дронов загорелась нефтебаза «Эдельвейс-95» — ASTRA