путин засекретил и запретил распространять в интернете информацию о работе российских НПЗ
Киев • УНН
Указ путина ограничивает распространение данных о НПЗ, топливных товарах, поставках и таможенной статистике. Перечень товаров правительство определит в течение 10 дней.
Российский диктатор владимир путин в понедельник, 28 сентября, подписал указ, ограничивающий доступ к информации "в сфере топливно-энергетического комплекса". Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, под запрет попадет распространение данных о работе российских НПЗ, которые стали объектами атак украинских БПЛА и в этом году потеряли треть мощностей по переработке.
Отныне "информация об объемах переработки и производства товаров юридическим лицом — российским НПЗ", согласно указу, попадает в перечень, доступ к которому "ограничен".
Также вводится запрет на распространение сведений о наименованиях и количестве вывозимых энерготоваров, продавцах, покупателях и посредниках, взаиморасчетах, времени и датах поставок, транспортных средствах, используемых для перевозки, маршрутах, терминалах и складах, включая их географические координаты. Также под гриф "секретно" попадают сводные данные таможенной статистики и информация о запланированных объемах продаж продукции топливно-энергетического комплекса.
Силы обороны поразили Ильский НПЗ и завод компонентов для ракет в рф - Зеленский26.09.26, 13:30 • 39994 просмотра
Как следует из указа, публиковать такие данные запрещено не только государственным органам, в частности Росстату, который обнародует официальную статистику, но и средствам массовой информации и другим пользователям, распространяющим информацию в интернете. Исключение составляют сообщения самих компаний-производителей или экспортеров.
Конкретные товары, для которых вводится запрет, согласно документу, в течение 10 дней должно определить правительство.
Эти меры вводятся "в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия США, противоречащие международному праву, и присоединившихся к ним иностранных государств, международных организаций", говорится в указе.
В Краснодарском крае после атаки дронов загорелась нефтебаза «Эдельвейс-95» — ASTRA28.09.26, 07:31 • 31616 просмотров