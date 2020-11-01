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Путин внес в Госдуму РФ проект закона, который позволит ему пожизненно остаться у власти

Путин внес в Госдуму РФ проект закона, который позволит ему пожизненно остаться у власти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин представил на рассмотрение российской Госдумы законопроект, позволяющий ему стать пожизненным сенатором в составе Совета Федерации РФ в случае ухода с поста главы государства. Как подтвердили в субботу, 31 октября, в пресс-службе Госдумы, поправки внесены "с целью реализации положений Конституции", изменения в которой вступили в силу в июле, передает УНН.

Нововведения касаются законов о формировании Совета Федераций, а также о статусах сенаторов и депутатов.

Согласно внесенному Путиным законопроекту, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, приобретает статус сенатора с момента подачи в Совет Федерации соответствующего заявления. Оно должно быть направлено в трехмесячный срок. Статус закрепляется за главой государства, который покинул свой пост досрочно или “в связи с истечением срока его пребывания в должности”.

Кроме того, полномочия сенатора или депутата могут быть прекращены в досрочном порядке, если выяснится, что у них было иностранное гражданство или они не соблюдали требования к сроку проживания на территории региона, от которого были назначены.

Поправки к Конституции России, инициированные президентом Владимиром Путиным, вступили в силу 4 июля. Нововведения коснулись 22 статей Основного закона страны. Они, среди прочего, предусматривают обнуления президентских сроков действующего главы государства, позволяют властям РФ не выполнять решения ряда международных органов, а также расширяют ограничения для госслужащих.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. С их критикой выступали, среди прочего, российские правозащитники и Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия). Оппозиция и ее сторонники обвиняли на тот момент 67-летнего Владимира Путина в стремлении стать пожизненным президентом.

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