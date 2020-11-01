Путін вніс до Держдуми РФ проект закону, що дозволить йому довічно залишитись при владі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін представив на розгляд російської Держдуми законопроект, що дозволяє йому стати довічним сенатором в складі російської Ради Федерації в разі відходу з поста глави держави. Як підтвердили в суботу, 31 жовтня, в прес-службі Держдуми, поправки внесені "з метою реалізації положень конституції", зміни до якої вступили в силу в липні, передає УНН.
Нововведення стосуються законів про формування Ради Федерацій, а також про статуси сенаторів і депутатів.
Відповідно до внесеного Путіним законопроекту, президент РФ, що припинив виконання своїх повноважень, набуває статусу сенатора з моменту подачі в Раду Федерації відповідної заяви. Воно повинно бути направлено в тримісячний термін. Статус закріплюється за главою держави, який покинув свій пост достроково або ж “у зв’язку із закінченням терміну його перебування на посаді”.
Крім того, повноваження сенатора чи депутата можуть бути припинені в достроковому порядку, якщо з’ясується, що у них було іноземне громадянство або вони не дотримувалися вимог до терміну проживання на території регіону, від якого були призначені.
Поправки до конституції Росії, ініційовані президентом Володимиром Путіним, вступили в силу 4 липня. Нововведення торкнулися 22 статей Основного закону країни. Вони, серед іншого, передбачають обнулення президентських термінів чинного глави держави, дозволяють владі РФ не виконувати рішення ряду міжнародних органів, а також розширюють обмеження для держслужбовців.
Голосування щодо поправок проходило з 25 червня по 1 липня. З їхньою критикою виступали, серед іншого, російські правозахисники і Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія). Опозиція та її прихильники звинувачували на той момент 67-річного Володимира Путіна в прагненні стати довічним президентом.