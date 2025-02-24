путин заявил, что ЕС может играть определенную роль в поиске путей решения конфликта в Украине, впрочем без своих требований. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Согласно информации, агрессор не против участия Европейского Союза в "украинском урегулировании", но "выставлять требования Европа не может".

Президент террористической страны заявил, что решение о прекращении войны не могут приниматься исключительно по европейским требованиям, а должны учитывать позиции других международных игроков, в частности стран БРИКС.

Напомним

путин заявил о готовности рф сотрудничать с США по добыче редкоземельных металлов на оккупированном Донбассе. Он также отметил необходимость налаживания полного цикла переработки этих металлов для развития экономики рф.

путин хочет предложить США сотрудничество по добыче редкоземельных металлов на оккупированном Донбассе