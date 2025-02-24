путін заявив, що ЄС може відігравати певну роль у пошуку шляхів розв’язання конфлікту в Україні, втім без своїх вимог. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Згідно з інформацією, агресор не проти участі Європейського Союзу в "українському врегулюванні", але "виставляти вимоги Європа не може".

Президент терористичної країни заявив, що рішення щодо припинення війни не можуть ухвалюватися виключно за європейськими вимогами, а мають враховувати позиції інших міжнародних гравців, зокрема країн БРІКС.

Нагадаємо

путін заявив про готовність рф співпрацювати зі США щодо видобутку рідкісноземельних металів на окупованому Донбасі. Він також наголосив на необхідності налагодження повного циклу переробки цих металів для розвитку економіки рф.

путін хоче запропонувати США співпрацю з видобутку рідкісноземельних металів на окупованому Донбасі