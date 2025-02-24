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05:23 • 17071 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123221 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183009 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147396 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138873 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117381 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108017 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102990 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142224 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134504 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

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путін висунув умови щодо участі ЄС у вирішенні конфлікту в Україні

путін висунув умови щодо участі ЄС у вирішенні конфлікту в Україні

Київ • УНН

 • 59697 перегляди

путін заявив про можливу роль ЄС у пошуку шляхів розв'язання конфлікту в Україні, але без європейських вимог. Він наполягає на врахуванні позицій інших міжнародних гравців, зокрема країн БРІКС.

путін заявив, що ЄС може відігравати певну роль у пошуку шляхів розв’язання конфлікту в Україні, втім без своїх вимог. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, агресор не проти участі Європейського Союзу в "українському врегулюванні", але "виставляти вимоги Європа не може".

Президент терористичної країни заявив, що рішення щодо припинення війни не можуть ухвалюватися виключно за європейськими вимогами, а мають враховувати позиції інших міжнародних гравців, зокрема країн БРІКС. 

Нагадаємо

путін заявив про готовність рф співпрацювати зі США щодо видобутку рідкісноземельних металів на окупованому Донбасі. Він також наголосив на необхідності налагодження повного циклу переробки цих металів для розвитку економіки рф.

путін хоче запропонувати США співпрацю з видобутку рідкісноземельних металів на окупованому Донбасі24.02.25, 22:02 • 70393 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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