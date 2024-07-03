путин в Астане встретился с лидером Китая: о чем говорили
Киев • УНН
Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в астане накануне саммита БРИКС в Казани, и заявил, что российско-китайские отношения находятся в наилучшем состоянии, построены на равенстве, взаимной выгоде и уважении суверенитета, но при этом не направлены против кого-то.
российский диктатор владимир путин ждет приезда председателя Китая Си Цзиньпина на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в казани под председательством рф. Об этом сказал путин Си на встрече в Астане накануне открытия саммита ШОС, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В этом году мы председательствуем в БРИКС - также организация, созданная по нашей с вами инициативе", - обратился Путин к китайскому лидеру.
"Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие на саммите в Казани в октябре этого года, - сказал путин.
Также во время встречи с Си путин заявил, что рф и КНР якобы не действуют против других.
Наше сотрудничество не направлено против кого-либо: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов,
Кроме того, путин на встрече с председателями КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения россии и Китая переживают лучший период в истории. По его словам, российско-китайские отношения якобы выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения к суверенитету друг друга.
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