российский диктатор владимир путин ждет приезда председателя Китая Си Цзиньпина на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в казани под председательством рф. Об этом сказал путин Си на встрече в Астане накануне открытия саммита ШОС, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В этом году мы председательствуем в БРИКС - также организация, созданная по нашей с вами инициативе", - обратился Путин к китайскому лидеру.

"Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие на саммите в Казани в октябре этого года, - сказал путин.



Также во время встречи с Си путин заявил, что рф и КНР якобы не действуют против других.

Наше сотрудничество не направлено против кого-либо: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов, - утверждает российский диктатор.

Кроме того, путин на встрече с председателями КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения россии и Китая переживают лучший период в истории. По его словам, российско-китайские отношения якобы выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения к суверенитету друг друга.

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