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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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путин в Астане встретился с лидером Китая: о чем говорили

путин в Астане встретился с лидером Китая: о чем говорили

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 14:35  •  1310 просмотра

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Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином в астане накануне саммита БРИКС в Казани, и заявил, что российско-китайские отношения находятся в наилучшем состоянии, построены на равенстве, взаимной выгоде и уважении суверенитета, но при этом не направлены против кого-то.

российский диктатор владимир путин ждет приезда председателя Китая Си Цзиньпина на саммит БРИКС, который пройдет в октябре в казани под председательством рф. Об этом сказал путин Си на встрече в Астане накануне открытия саммита ШОС, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В этом году мы председательствуем в БРИКС - также организация, созданная по нашей с вами инициативе", - обратился Путин к китайскому лидеру.

"Надеемся на участие наших коллег и на ваше участие на саммите в Казани в октябре этого года, - сказал путин.

Также во время встречи с Си путин заявил, что рф и КНР якобы не действуют против других.

Наше сотрудничество не направлено против кого-либо: мы не создаем никаких блоков и союзов. Мы просто действуем в интересах наших народов,

- утверждает российский диктатор.

Кроме того, путин на встрече с председателями КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения россии и Китая переживают лучший период в истории. По его словам, российско-китайские отношения якобы выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения к суверенитету друг друга.

Китай по заказу РФ создает дрон - Bloomberg2 июля 2024, 23:20 • 23224 просмотра

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Китай боится, что без рф у него отношения с США будут еще сложнее - Зеленский.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
si-tszinpinСи Цзиньпин
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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