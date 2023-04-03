путин посмертно наградил погибшего пропагандиста татарского орденом “мужества”
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Российский диктатор владимир путин посмертно наградил погибшего при взрыве в санкт-петербурге пропагандиста владлена татарского орденом “мужества”, пишет УНН со ссылкой на указ..
Детали
В указе отмечается, что татарского (настоящее имя максим фомин) наградили за “мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга”.
Напомним
2 апреля в заведении "Стрит-бар" в санкт-петербурге, которое принадлежит главе чвк “вагнера” евгению пригожину, прогремел взрыв.
В результате взрыва погиб российский "военкор" владлен татарский, который проводил в кафе творческий вечер. Смерть также подтвердили в Министерстве внутренних дел рф.
По информации росСМИ, была задержана подозреваемая девушка, которую проверяют на причастность к взрыву.
В частности, на следующий день после инцидента российское мвд опубликовало видео, где 26-летняя девушка по имени Дарья Трепова признается, что принесла на встречу с татарским статуэтку, в которой предположительно была заложена взрывчатка. На вопрос, кто передал ей эту статуэтку, она ответила, что расскажет позже.
Аналитики Института изучения войны считают, что убийство владлена татарского может свидетельствовать о внутренней борьбе в рф.
Что известно о владлене татарском
Мужчина родом из Макеевки Донецкой области. Еще до начала российско-украинской войны в 2014 году фомин находился несколько лет в тюрьме за ограбление. В 2014 году он оказался на свободе после того, как тюрьма, где он находился, попала под обстрел. После этого татарский присоединился к рядам боевиков.
С начала полномасштабной войны он приобрел популярность благодаря сообщениям о войне, в которых он поддерживал армию рф.
татарский был одним из крупнейших российских военных блогеров. Его канал в мессенджере Telegram насчитывал 560 тысяч подписчиков.
Мужчина был в группе жестких "военкоров", которые полностью поддерживали российское вторжение и критиковали путина и российское военное командование за слишком мягкое отношение.