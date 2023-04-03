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путін посмертно нагородив загиблого пропагандиста татарського орденом “мужності”

путін посмертно нагородив загиблого пропагандиста татарського орденом “мужності”

Київ • УНН

 • 788190 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Російський диктатор володимир путін посмертно нагородив загиблого під час вибуху в санкт-петербурзі пропагандиста владлена татарського орденом “мужності”, пише УНН з посиланням на указ.

Деталі

В указі зазначається, що татарського (справжнє ім'я максим фомін) нагородили за “мужність і відвагу, виявлені під час виконання професійного обов'язку”.

Нагадаємо

2 квітня в закладі "Стріт-бар" у санкт-петербурзі, що належить голові чвк “вагнера” євгену пригожину, прогримів вибух.

Внаслідок вибуху загинув російський "воєнкор" владлен татарський, який проводив у кафе творчий вечір. Смерть також підтвердили в міністерстві внутрішніх справ рф.

За інформацією росЗМІ, було затримано підозрювану дівчину, яку перевіряють на причетність до вибуху.

Зокрема, наступного дня після інциденту російське мзс опублікувало відео, де 26-річна дівчина на ім'я Дар'я Трепова зізнається, що принесла на зустріч із татарським статуетку, в якій, імовірно, було закладено вибухівку. На запитання, хто передав їй цю статуетку, вона відповіла, що розповість пізніше.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що вбивство владлена татарського може свідчити про внутрішню боротьбу в рф.

Що відомо про владлена татарського

Чоловік родом із Макіївки Донецької області. Ще до початку російсько-української війни у 2014 році фомін перебував кілька років у в'язниці за пограбування. У 2014 році він опинився на волі після того, як в'язниця, де він перебував, потрапила під обстріл. Після цього татарський приєднався до лав бойовиків.

З початку повномасштабної війни він набув популярності завдяки дописам про війну, в яких він підтримував армію рф.

татарський був одним із найбільших російських військових блогерів. Його канал у месенджері Telegram налічував 560 тисяч підписників.

Чоловік був у групі жорстких "воєнкорів", які повністю підтримували російське вторгнення і критикували путіна і російське військове командування за занадто м'яке ставлення.

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