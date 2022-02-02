Путин пожаловался Джонсону на Киев и НАТО: одни "саботируют" минские соглашения, а другие - не реагируют на беспокойство Кремля

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15 марта, 19:03 • 104983 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139490 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121071 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114756 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103533 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100805 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. Телефонный разговор главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоялся вечером, 2 февраля. Об этом УНН информирует со ссылкой на пресс-релиз Кремля.

Цитата

"Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации с обеспечением долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации.

Президент России изложил важные подходы по этим вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом минских договоренностей. Отмечено неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованное российское беспокойство, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику "открытых дверей" альянса, что противоречит основному принципу неделимости безопасности", - говорится в сообщении.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев во вторник, 1 февраля, пообещал Украине поддержку и предостерег Россию от военного вторжения.

Джонсон в очередной раз пригрозил России санкциями в случае вторжения в Украину.

Во вторник, до начала визита британского премьера, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал создание альянса Украины, Польши и Великобритании.

По данным министра, с инициативой создания союза выступила украинская сторона в октябре 2021 года. Объявить о его создании планировалось во время предстоящего визита главы МИД Великобритании Лиз Трасс в Киев, однако его пришлось отложить из-за того, что она заразилась коронавирусом.

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