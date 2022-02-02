Путін поскаржився Джонсону на Київ і НАТО: одні "саботують" мінські угоди, а інші - не реагують на занепокоєння Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Телефонна розмова глави РФ Володимира Путіна та прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона відбулась увечері, 2 лютого. Про це УНН інформує з посиланням на пресреліз Кремля.
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"Проведено досить докладний обмін думками у контексті внутрішньоукраїнської кризи та ситуації із забезпечення довгострокових юридично зафіксованих гарантій безпеки Російської Федерації.
Президент Росії виклав важливі підходи з цих питань. Зокрема, звернено увагу на хронічний саботаж Києвом мінських домовленостей. Наголошено на неготовності НАТО адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння, прикриваючись при цьому посиланнями на так звану політику "відкритих дверей" альянсу, що суперечить основному принципу неподільності безпеки", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва у вівторок, 1 лютого, пообіцяв Україні підтримку та застеріг Росію від військового вторгнення.
Джонсон вкотре пригрозив Росії санкціями у разі вторгнення в Україну.
У вівторок, до початку візиту британського прем'єра, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував створення альянсу України, Польщі та Великої Британії.
За даними міністра, з ініціативою створення союзу виступила українська сторона у жовтні 2021 року. Оголосити про його створення планувалося під час майбутнього візиту глави МЗС Великої Британії Ліз Трасс до Києва, проте його довелося відкласти через те, що вона заразилася коронавірусом.