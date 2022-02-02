Путін поскаржився Джонсону на Київ і НАТО: одні "саботують" мінські угоди, а інші - не реагують на занепокоєння Кремля

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 54681 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 90063 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 99548 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 127429 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 134524 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 116226 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 134252 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167784 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179464 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215634 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 209353 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 283599 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 75459 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 52619 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 71519 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 283599 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 209353 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 304455 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 422890 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 674021 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 20455 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 71519 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 102787 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 139992 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164638 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Путін поскаржився Джонсону на Київ і НАТО: одні "саботують" мінські угоди, а інші - не реагують на занепокоєння Кремля

Путін поскаржився Джонсону на Київ і НАТО: одні "саботують" мінські угоди, а інші - не реагують на занепокоєння Кремля

Київ • УНН

 • 24619 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Телефонна розмова глави РФ Володимира Путіна та прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона відбулась увечері, 2 лютого. Про це УНН інформує з посиланням на пресреліз Кремля.

Цитата

"Проведено досить докладний обмін думками у контексті внутрішньоукраїнської кризи та ситуації із забезпечення довгострокових юридично зафіксованих гарантій безпеки Російської Федерації.

Президент Росії виклав важливі підходи з цих питань. Зокрема, звернено увагу на хронічний саботаж Києвом мінських домовленостей. Наголошено на неготовності НАТО адекватно реагувати на обґрунтовані російські занепокоєння, прикриваючись при цьому посиланнями на так звану політику "відкритих дверей" альянсу, що суперечить основному принципу неподільності безпеки", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час візиту до Києва у вівторок, 1 лютого, пообіцяв Україні підтримку та застеріг Росію від військового вторгнення.

Джонсон вкотре пригрозив Росії санкціями у разі вторгнення в Україну.

У вівторок, до початку візиту британського прем'єра, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував створення альянсу України, Польщі та Великої Британії.

За даними міністра, з ініціативою створення союзу виступила українська сторона у жовтні 2021 року. Оголосити про його створення планувалося під час майбутнього візиту глави МЗС Великої Британії Ліз Трасс до Києва, проте його довелося відкласти через те, що вона заразилася коронавірусом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,872.70