Британський прем'єр Джонсон прибув до Києва

Про прибуття прем'єра повідомив британський Sky News, оприлюднивши відповідне відео з Джонсоном, який спускається по трапу літака після приземлення.

"Прем'єр-міністр Борис Джонсон прибув до Києва перед переговорами з президентом України Володимиром Зеленським на тлі зростання напруженості у відносинах з Росією", - повідомляє канал.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, він має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

А у середу, 2 лютого, Джонсон має намір провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has arrived in Kyiv ahead of talks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.



