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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Британський прем'єр Джонсон прибув до Києва

Британський прем'єр Джонсон прибув до Києва

Київ • УНН

 • 18459 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва, де пізніше зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.

Деталі

Про прибуття прем'єра повідомив британський Sky News, оприлюднивши відповідне відео з Джонсоном, який спускається по трапу літака після приземлення.

"Прем'єр-міністр Борис Джонсон прибув до Києва перед переговорами з президентом України Володимиром Зеленським на тлі зростання напруженості у відносинах з Росією", - повідомляє канал.

Доповнення

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, він має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.

А у середу, 2 лютого, Джонсон має намір провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has arrived in Kyiv ahead of talks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.

Live updates: https://t.co/W4TfAGF7fF

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wegIlYaFa5

— Sky News (@SkyNews) February 1, 2022

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