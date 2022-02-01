Британський прем'єр Джонсон прибув до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва, де пізніше зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.
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Про прибуття прем'єра повідомив британський Sky News, оприлюднивши відповідне відео з Джонсоном, який спускається по трапу літака після приземлення.
"Прем'єр-міністр Борис Джонсон прибув до Києва перед переговорами з президентом України Володимиром Зеленським на тлі зростання напруженості у відносинах з Росією", - повідомляє канал.
Доповнення
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, він має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.
А у середу, 2 лютого, Джонсон має намір провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has arrived in Kyiv ahead of talks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.
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