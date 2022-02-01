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Британский премьер Джонсон прибыл в Киев

Британский премьер Джонсон прибыл в Киев

Киев • УНН

 • 18458 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, где позже встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Детали

О прибытии премьера сообщил британский Sky News, обнародовав соответствующее видео с Джонсоном, который спускается по трапу самолета после приземления.

"Премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне роста напряженности в отношениях с Россией", - сообщает канал.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 февраля посетит Украину. Согласно планам, он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А в среду, 2 февраля, Джонсон намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

BREAKING: Prime Minister Boris Johnson has arrived in Kyiv ahead of talks with Ukraine's President Volodymyr Zelensky amid rising tensions with Russia.

Live updates:https://t.Co/W4TfAGF7fF

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTubepic.twitter.com/wegIlYaFa5

— Sky News (@SkyNews)February 1, 2022

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