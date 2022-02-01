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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Джонсон зателефонує Путіну після візиту в Україну

Джонсон зателефонує Путіну після візиту в Україну

Київ • УНН

 • 20736 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Телефонна розмова прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона із президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться вдень у середу, 2 лютого. Про це повідомляє Sky News із посиланням на прессекретаря глави британського уряду, пише УНН.

Деталі

Як повідомили, замість того, щоб провести заплановану телефонну розмову із Путіним 31 січня, Джонсон був у палаті громад з реакцією на доповідь щодо ситуації з вечіркою на Даунінг-стріт, яка порушує карантин.

Раніше сьогодні у Кремлі заявили, що Володимир Путін навряд чи проведе телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном 1 лютого.

"Сьогодні переговорів немає у графіку", – заявив 1 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Але ми не відкидаємо, що згодом буде погоджено час", - додав він.

Зазначимо також, що за даними Sky News, Джонсон годину тому вже вилетів до України приватним літаком. З ним було кілька журналістів.

Додамо

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, увечері він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.

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