Джонсон зателефонує Путіну після візиту в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Телефонна розмова прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона із президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться вдень у середу, 2 лютого. Про це повідомляє Sky News із посиланням на прессекретаря глави британського уряду, пише УНН.
Деталі
Як повідомили, замість того, щоб провести заплановану телефонну розмову із Путіним 31 січня, Джонсон був у палаті громад з реакцією на доповідь щодо ситуації з вечіркою на Даунінг-стріт, яка порушує карантин.
Раніше сьогодні у Кремлі заявили, що Володимир Путін навряд чи проведе телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном 1 лютого.
"Сьогодні переговорів немає у графіку", – заявив 1 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков.
"Але ми не відкидаємо, що згодом буде погоджено час", - додав він.
Зазначимо також, що за даними Sky News, Джонсон годину тому вже вилетів до України приватним літаком. З ним було кілька журналістів.
Додамо
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, увечері він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським.