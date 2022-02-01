Приезд Джонсона в Украину: программа визита
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник 1 февраля посетит Украину. Согласно планам, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Детали
Премьер-министр обсудит с президентом Украины продолжающуюся агрессию России против Украины.
Также Великобритания проанонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов на поддержку энергетической независимости.
Цитата
“Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости”, — говорится в сообщении.
Напомним
Премьер Великобритании Джонсон перенес разговор с президентом России.