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15 марта, 19:03 • 104932 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139397 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121015 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114707 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103499 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100780 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90289 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122250 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Приезд Джонсона в Украину: программа визита

Приезд Джонсона в Украину: программа визита

Киев • УНН

 • 25702 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник 1 февраля посетит Украину. Согласно планам, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прессслужбу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Детали

Премьер-министр обсудит с президентом Украины продолжающуюся агрессию России против Украины.

Также Великобритания проанонсировала выделение Украине 88 млн фунтов стерлингов на поддержку энергетической независимости.

Цитата

“Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости”, — говорится в сообщении.

Напомним

Премьер Великобритании Джонсон перенес разговор с президентом России.

Украинские Национальные Новости

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