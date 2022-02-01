Приїзд Джонсона в Україну: програма візиту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у вівторок 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.
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Прем’єр-міністр обговорить з президентом України триваючу агресію Росії проти України.
Також Великобританія проанонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.
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“Великобританія оголошує про допомогу Україні в розмірі 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки стабільності інститутів управління України та енергетичної незалежності”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Прем'єр Великої Британії Джонсон переніс розмову з президентом Росії.