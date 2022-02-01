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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 20157 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Шахед-136

Приїзд Джонсона в Україну: програма візиту

Приїзд Джонсона в Україну: програма візиту

Київ • УНН

 • 25703 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у вівторок 1 лютого відвідає Україну. Згідно з планами, він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Деталі

Прем’єр-міністр обговорить з президентом України триваючу агресію Росії проти України.

Також Великобританія проанонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

Цитата

“Великобританія оголошує про допомогу Україні в розмірі 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки стабільності інститутів управління України та енергетичної незалежності”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Прем'єр Великої Британії Джонсон переніс розмову з президентом Росії.

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