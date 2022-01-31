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Поговорю з Путіним, як тільки зможу: прем'єр Великої Британії Джонсон переніс розмову з президентом Росії

Поговорю з Путіним, як тільки зможу: прем'єр Великої Британії Джонсон переніс розмову з президентом Росії

Київ • УНН

 • 18926 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у понеділок, що поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним, "як тільки зможе", після повідомлення про скасування запланованої телефонної розмови між двома лідерами. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Газета Mirror повідомила, що розмову було скасовано після того, як британський уряд попросив відкласти дзвінок, після того як Джонсон зробив заяву в парламенті про звіт щодо вечірок в його офісі та резиденції на Даунінг-стріт.

"Я поговорю з президентом Путіним, як тільки зможу", - заявив Джонсон.

За словами представника Джонсона, розмову із Путіним можуть перенести на 1 лютого.

Додамо

Видання Independent повідомляло, що Джонсон поговорить з Путіним 31 січня у другій половині дня, а 1 лютого він разом із головою МЗС Ліз Трасс прибуде до України.

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