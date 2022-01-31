Поговорю з Путіним, як тільки зможу: прем'єр Великої Британії Джонсон переніс розмову з президентом Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у понеділок, що поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним, "як тільки зможе", після повідомлення про скасування запланованої телефонної розмови між двома лідерами. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Газета Mirror повідомила, що розмову було скасовано після того, як британський уряд попросив відкласти дзвінок, після того як Джонсон зробив заяву в парламенті про звіт щодо вечірок в його офісі та резиденції на Даунінг-стріт.
"Я поговорю з президентом Путіним, як тільки зможу", - заявив Джонсон.
За словами представника Джонсона, розмову із Путіним можуть перенести на 1 лютого.
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Видання Independent повідомляло, що Джонсон поговорить з Путіним 31 січня у другій половині дня, а 1 лютого він разом із головою МЗС Ліз Трасс прибуде до України.