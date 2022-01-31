Британський прем'єр Джонсон зателефонує Путіну перед візитом до України: закличе "відійти від прірви"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повинен у понеділок зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну перед візитом до України, запланованим на вівторок, пише The Independent, повідомляє УНН.
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"Борис Джонсон має попередити Володимира Путіна "відійти від прірви" щодо України в телефонній розмові сьогодні вдень, перш ніж вирушити у вівторок до Києва для переговорів із президентом Володимиром Зеленським", - пише видання.
Виступаючи перед дзвінком, прем'єр-міністр сказав, що Путін зіткнеться з "запеклим та кривавим" опором народу України будь-якому вторгненню.
Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що будь-яке "вторгнення" Росії в Україну буде "абсолютною катастрофою" для всього світу, додає BBC.
"Що я скажу президенту Путіну, як я вже говорив раніше, так це те, що я думаю, що нам усім дійсно потрібно відступити від прірви, і я думаю, що Росії потрібно відійти від прірви", - сказав Джонсон, якого цитує Reuters.
Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня відвідають Україну.
Тим часом прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання росЗМІ, чи відбудеться сьогодні розмова Володимира Путіна з прем'єром-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, пообіцяв свого часу проінформувати про це.