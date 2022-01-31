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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

"Парад візитів до України": Кулеба анонсував приїзд Джонсона та Ердогана

"Парад візитів до України": Кулеба анонсував приїзд Джонсона та Ердогана

Київ • УНН

 • 16314 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Туреччини Реджеп Ердоган цього тижня відвідають Україну в межах "параду візитів", заявив на брифінгу в понеділок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, міністр анонсував "парад візитів до України".

"Парад не як урочиста, декларативна, церемоніальна подія, а як вагомий дипломатичний інструмент", - пояснив він.

За словами Кулеби, ще минулого року він закликав усіх наших партнерів приїхати до в Україну саме в січні-лютому, насамперед для того, щоб в Україні постійно перебували іноземні топ-посадовці.

Цитата

"Буквально днями у нас у Києві будуть одночасно прем'єр-міністри Великої Британії, Польщі, Нідерландів. Постійно перебувають міністри закордонних справ. Мій грецький колега вже в Україні, мій колега з Нідерландів вже фактично на шляху, так само моя британська колега", - сказав міністр.

"Глави дипломатії низки центральноєвропейських країн теж перебуватимуть наступного тижня в Україні разом, і паралельно тут буде візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції, які виконують роль посередників у "Нормандському форматі". Крім того, на цьому тижні ми прийматимемо в Україні президента Туреччини", - повідомив він.

Раніше

29 січня міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок через тиждень, 7-8 лютого, та підтвердив намір досягати деескалації навколо України, особливо в межах "нормандського формату". З Ле Дріаном провів переговори голова МЗС України Дмитро Кулеба.

Повідомляли, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і її французький колега Жан-Ів Ле Дріан хочуть разом вирушити в зону конфлікту на сході України.

Крім того, ЗМІ заявляли про намір президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана невдовзі відвідати Україну.

Українські Національні Новини

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