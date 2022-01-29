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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Голови МЗС Франції та ФРН через тиждень відвідають Україну на тлі російської загрози

Голови МЗС Франції та ФРН через тиждень відвідають Україну на тлі російської загрози

Київ • УНН

 • 30314 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у суботу оголосив про візит до Києва з колегою з ФРН Анналеною Бербок через тиждень, 7-8 лютого, та підтвердив намір досягати деескалації навколо України, особливо в межах "нормандського формату". З Ле Дріаном провів переговори голова МЗС України Дмитро Кулеба, пише УНН.

Цитата:

"Я запевнив сьогодні Дмитра Кулебу у нашій повній підтримці та солідарності з Україною. Наша мобілізація продовжується, особливо у "нормандському форматі", для деескалації напруженості. Я поїду в Україну 7 та 8 лютого з Анналеною Бербок", - зазначив Ле Дріан у Twitter.

Кулеба, своєю чергою, у Twitter вказав, що "у розмові з Жан-Івом Ле Дріаном ми погодилися, що стосовно Росії нині важливо виявляти пильність та твердість і працювати над дипломатичними рішеннями".

"Обговорили допомогу економіці України у подоланні безпекових ризиків. Чекаю на нього та німецьку колегу Анналену Бербок у Києві", - зауважив голова МЗС України.

Раніше

Повідомлялося, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і її французький колега Жан-Ів Ле Дріан хочуть разом відправитися в зону конфлікту на сході України.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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