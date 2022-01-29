Главы МИД Франции и ФРГ через неделю посетят Украину на фоне российской угрозы

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"Я заверил сегодня Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Наша мобилизация продолжается, особенно в "нормандском формате", для деэскалации напряженности. Я поеду в Украину 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", - отметил Ле Дриан в Twitter.

Кулеба, в свою очередь, в Twitter указал, что "в разговоре с Жан-Ивом Ле Дрианом мы согласились, что в отношении России сейчас важно проявлять бдительность и твердость и работать над дипломатическими решениями".

"Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности. Жду его и немецкую коллегу Анналену Бербок в Киеве", - отметил глава МИД Украины.

Ранее

Сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан хотят вместе отправиться в зону конфликта на востоке Украины.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.