Мені дуже шкода, я все виправлю: прем'єр Великої Британії Джонсон прокоментував розслідування про вечірки на карантині

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У звіті старшого державного службовця Сью Грей про вечірки в резиденції прем'єра на Даунінг-стріт, деякі дії уряду були засуджені як такі, що буде "важко виправдати".

Грей дійшов висновку, що "невдачі у керівництві та судженнях" дозволили відбутися подіям, які "не слід було допускати".

У звіті йдеться, що 12 із 16 зібрань на Даунінг-стріт наразі розслідуються поліцією.

"Я хочу вибачитися, - сказав Джонсон парламенту. - Вибачте за те, що ми просто не зробили правильно, і вибачте за те, як це питання було вирішено".

Джонсон додав, що уряд повинен винести уроки з висловлених критичних зауважень, і що він внесе зміни до своєї діяльності на Даунінг-стріт.

"Я зрозумів і виправлю, - повідомив він. І я хочу сказати народу цієї країни: чи можна довіряти цьому уряду, і я говорю: так, нам можна довіряти, так, нам можна довіряти".

Джонсон відкинув заклики піти у відставку з боку опозиційних політиків та деяких законодавців-консерваторів.

Що передувало

Передбачається, що у 2020-2021 роках на Даунінг-стріт пройшло кілька вечірок у період, коли Лондон знаходився на суворому карантині. Зокрема, 16 квітня 2021 року британські держслужбовці зібралися на двох окремих заходах, присвячених завершенню роботи в адміністрації колишнього директора з комунікацій прем'єра Джеймса Слека та одного з особистих фотографів Джонсона. Це сталося за день до похорону принца Філіпа під час національної жалоби. Того дня прем'єр-міністра не було в офісі. Джонсон знаходився у своїй заміській резиденції у графстві Бакінгемшир.

Крім того, ЗМІ стало відомо, що у травні 2020 року, незважаючи на локдаун, в урядовій резиденції було організовано вечірку.

Історія з вечірками викликала великий резонанс у Великій Британії. Очікується, що після публікації доповіді стане зрозуміло, чи зберіг Джонсон підтримку однопартійців у парламенті. Якщо такої підтримки не матиме, прем'єр буде змушений піти у відставку.