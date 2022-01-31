Тричі вакцинована: голова МЗС Великої Британії напередодні візиту до України заразилася коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс написала у Twitter, що напередодні візиту, 1 лютого, до України інфікувалася COVID-19, інформує УНН.
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"Сьогодні ввечері я здала позитивний результат на Covid. На щастя, у мене зроблено три вакцини, і я буду працювати з дому, поки буду ізольована", - йдеться в повідомленні.
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Ліз Трасс раніше заявила, що російські олігархи та ключові соратники Володимира Путіна стануть "мішенню" санкцій Великої Британії, якщо Росія вторгнеться в Україну. Трасс заявила, що новий закон, який набуде чинності до 10 лютого, стане "найжорсткішим режимом санкцій проти Росії, який у нас колись був", і дасть Великій Британії "право накладати санкції на ширше коло осіб та компаній".
Адміністрація Байдена також склала список потенційних об'єктів санкцій серед російських олігархів і членів їхніх сімей, яких Вашингтон вважає такими, що перебувають на "орбіті Кремля", або "причетними до дестабілізуючої поведінки Кремля".
Наразі 180 російських фізичних та 48 юридичних осіб перебувають під санкціями Великої Британії, більш як половина з яких пов'язані з дестабілізацією України.
Окрім того Трасс, має прибути до Москви для переговорів протягом найближчих двох тижнів.