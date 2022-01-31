МЗС Великої Британії анонсувало найжорсткіший санкційний режим щодо Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила про набуття чинності нового режиму санкцій щодо Росії, який може бути застосований у разі її вторгнення в Україну, передає УНН.
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"... Нічого не можна виключати, і нікуди не вдасться втекти. Це рівнозначно найжорсткішому режиму санкції проти Росії, який ми коли-небудь мали, і це стане найбільшою зміною підходу з моменту виходу з Європейського союзу", - сказала Трасс, виступаючи в Палаті громад британського парламенту.
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За її словами, нові британські санкції можуть бути застосовані щодо людей, які мають зв'язки з керівництвом Росії, та будь-яких компаній РФ, які пов'язані з владою країни.
Глава британського МЗС також повідомила, що відвідає Росію в найближчі два тижні.
Вона закликала РФ до конструктивних переговорів та зняття напруженості на кордоні з Україною.
Доповнення
Раніше глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що уряд країни протягом наступного тижня внесе на розгляд парламенту законопроект, який уможливить, запровадження масштабних санкцій проти Росії.
"Ми внесемо на розгляд законопроект, щоб мати можливість вживати заходів, зокрема, проти структур, які відіграють ключову роль для Кремля та його майбутнього", - сказала вона в ефірі ВВС.
"Їм доведеться заплатити високу ціну у разі вторгнення в Україну. Ми будемо готові діяти проти російських фінансових структур, компаній зі сфери енергетики, проти близьких до Кремля олігархів", - додала Трасс.
У свою чергу, The Guardian пояснює з посиланням на джерела в британському МЗС, що чинні правила дозволяють вводити санкції проти фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у дестабілізації України. Новий же санкційний режим у разі схвалення дозволить запроваджувати обмеження проти структур, які вважаються стратегічно важливими для РФ.