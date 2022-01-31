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МИД Великобритании анонсировал самый жесткий санкционный режим в отношении России

МИД Великобритании анонсировал самый жесткий санкционный режим в отношении России

Киев • УНН

 • 15741 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о вступлении в силу нового режима санкций в отношении России, который может быть применен в случае ее вторжения в Украину, передает УНН.

Цитата

"... Ничего нельзя исключать, и никуда не удастся сбежать. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода из Европейского союза", - сказала Трасс, выступая в Палате общин британского парламента.

Детали

По ее словам, новые британские санкции могут быть применены в отношении людей, которые имеют связи с руководством России, и любых компаний РФ, которые связаны с властями страны.

Глава британского МИДа также сообщила, что посетит Россию в ближайшие две недели.

Она призвала РФ к конструктивным переговорам и снятию напряженности на границе с Украиной.

Дополнение

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что правительство страны в течение следующей недели внесет на рассмотрение парламента законопроект, который сделает возможным введение масштабных санкций против России.

"Мы внесем на рассмотрение законопроект, чтобы иметь возможность принимать меры, в частности, против структур, которые играют ключевую роль для Кремля и его будущего", - сказала она в эфире ВВС.

"Им придется заплатить высокую цену в случае вторжения в Украину. Мы будем готовы действовать против российских финансовых структур, компаний из сферы энергетики, против близких к Кремлю олигархов", - добавила Трасс.

В свою очередь, The Guardian объясняет со ссылкой на источники в британском МИД, что действующие правила позволяют вводить санкции против физических и юридических лиц, которые принимают участие в дестабилизации Украины. Новый же санкционный режим в случае одобрения позволит вводить ограничения против структур, которые считаются стратегически важными для РФ.

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