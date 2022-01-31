США планують ввести санкції проти найближчого оточення Путіна, якщо РФ вторгнеться в Україну - FT

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"США розробили санкції проти найближчого оточення Володимира Путіна та його зв’язків із Заходом, на тлі того, як Вашингтон розширює список фінансових санкцій, які він готовий застосувати у разі вторгнення Росії до України", - пише видання.

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Як зазначається, високопоставлені представники адміністрації США повідомили Financial Times, що "список осіб та членів їхніх сімей, на яких поширюватимуться санкції, було складено у співпраці з союзниками США в межах зусиль щодо покарання російського президента у разі нападу".

“Особи, яких ми ідентифікували, перебувають у внутрішніх колах Кремля або поруч із ними і відіграють роль в ухваленні урядових рішень або, як мінімум, замішані в поведінці Кремля, що дестабілізує”, — заявили офіційні особи США.

Чиновники адміністрації не назвали імен російських олігархів та членів їхніх сімей, але заявили, що багато з них є “особливо вразливими цілями через їхні поглиблені фінансові зв’язки із Заходом”.

“Санкції відріжуть їх від міжнародної фінансової системи та гарантують, що вони та члени їхніх сімей більше не зможуть користуватися привілеями зберігати свої гроші на Заході та відвідувати елітні західні університети”, — заявили високопосадовці адміністрації Байдена.

Так, високопосадовці адміністрації Байдена заявили, що цілі були обрані серед російських лідерів, чиновників, старших посадових осіб або членів рад директорів державних компаній. Вони можуть діяти в “будь-якому секторі російської економіки, визначеному міністром фінансів” і поширюватися на подружжя та дітей.

Офіційні особи США заявили, що деякі з цих осіб були обрані із секретного списку високопоставлених політичних діячів та російських олігархів, направленого до Конгресу міністерством фінансів США у 2018 році, відомого як розділ 241 Закону про протидію противникам Америки у вигляді санкцій, ухваленого у 2017 році.

“Дружки Путіна більше не зможуть використати свого дружин або інших членів сім’ї як довірених осіб для ухилення від санкцій”, — заявили високопосадовці адміністрації.

Заходи проти російських олігархів, як зазначається, буде вжито на додаток до ширших санкцій проти секторів російської економіки, включаючи банківський сектор та енергетику, які США та їхні союзники обговорюють уже кілька тижнів.

Плани США були оприлюднені після того, як Велика Британія взяла російських олігархів у поле зору для запровадження санкцій у разі вторгнення в Україну.

Паралельні дії США та Великої Британії

Паралельні зусилля Великої Британії, спрямовані на боротьбу з олігархами, будуть особливо важливими для США з огляду на те, що багато представників російської еліти мають активи та інші фінансові зв’язки у Великій Британії, відзначає видання.

“США та Велика Британія йдуть пліч-о-пліч, і ми готові — в координації з іншими союзниками та партнерами — запровадити величезну ціну, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. Росія це знає. Ми вітаємо міцне партнерство Великої Британії у забезпеченні дотримання існуючих санкцій за зловмисну ​​діяльність та у підготовці пакетів рішучих економічних заходів для стримування подальшої російської агресії”, — заявив FT представник Ради національної безпеки Білого дому.

Санкції щодо російської еліти не заважають Вашингтону ввести санкції, спрямовані безпосередньо проти Путіна, що, як сказав Байден минулого тижня, можливо.

“Це не вичерпний перелік тієї ціни, яку ми накладемо, всі варіанти залишаються на столі. Усі варіанти залишаються на столі”, — заявили високопосадовці адміністрації.