Times: Лондон хоче запровадити санкції проти "пов’язаних з Кремлем" російських компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Уряд Великої Британії збирається у межах нового жорсткого режиму санкцій заморозити активи “пов’язаних з Кремлем” російських компаній і заборонити в’їзд у країну низці осіб, якщо Росія вторгнеться в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Times.
Деталі
Повідомляється, що міністри націляться на британські інвестиції олігархів і компаній, пов’язаних з Кремлем, у межах нового жорсткого режиму санкцій, якщо Росія вторгнеться в Україну.
Згідно з планами, які будуть оприлюднені депутатам сьогодні, уряд заморозить активи та заборонить поїздки фізичних та юридичних осіб, які мають “стратегічне значення” для уряду Росії.
Про цей крок було оголошено перед поїздкою прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона до регіону цього тижня, під час якого він, як очікується, наголосить на підтримці України з боку Великої Британії і знову закличе президента РФ Володимира Путіна “відступити” від конфлікту.
Доповнення
Голова МЗС Сполученого Королівства Ліз Трасс заявила, що Велика Британія розширить санкції проти РФ цього тижня у зв’язку із ситуацією навколо України.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає регіон, куди входить Україна, та проведе телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним цього тижня на тлі побоювань російського вторгнення.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.