Guardian: британський прем'єр Джонсон їде у регіон України наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає регіон, куди входить Україна, та проведе телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним наступного тижня на тлі побоювань російського вторгнення, повідомляє The Guardian, пише УНН.
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"Борис Джонсон наступного тижня відвідає регіон України і проведе кризові переговори з Володимиром Путіним через побоювання російського вторгнення", - пише видання.
При цьому BBC зазначає, що йдеться про те, що Борис Джонсон "відвідає Східну Європу". Окрім візиту Джонсона до регіону, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс відвідає Москву протягом наступних двох тижнів, повідомили в посольстві Росії у Лондоні.
Згідно з джерелами The Guardian в уряді країни, прем’єр-міністр Великої Британії сповнений рішучості “прискорити дипломатичні зусилля” та “посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття”, найближчими днями.
Запланована поїздка до регіону відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах між Україною та Росією, яка продовжує нарощувати свої сили на кордоні із сусідом, вказує видання.
Раніше Джонсон попросив керівників міністерства оборони та безпеки розглянути "додаткові оборонні військові варіанти у Європі". Він розгляне низку варіантів стримування російської агресії у регіоні, включаючи нове розгортання та посилення оборони НАТО після засідання міністерства оборони у ці вихідні, пише видання.
Тим часом очікується, що у понеділок міністерство закордонних справ країни оголосить про жорсткіші санкції, а це означає, що Велика Британія може націлитись на стратегічні та фінансові інтереси Росії, попри повідомлення США про побоювання щодо обсягу “брудних” російських грошей у Лондоні, відзначає видання.
Як вказано, американські дипломати раніше висловлювали занепокоєння тим, що будь-які санкції, введені проти Росії у зв’язку з потенційним конфліктом, виявляться неефективними через величезний обсяг "російських багатств" у британській столиці, що також називається “Лондонградом”.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.