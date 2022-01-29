Джонсон проведе з Путіним телефонні перемовини щодо України – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації з безпекою навколо України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Під час бесіди Джонсон "має намір форсувати дипломатичні зусилля та посилити політику стримування, щоб не допустити кровопролиття в Європі".
"Він (Джонсон — ред.) повторить необхідність того, щоб Росія відступила назад і вступила в дипломатичний діалог, коли розмовлятиме з президентом Путіним цього тижня", — ідеться у повідомленні.
Також зазначили, що Джонсон здійснить закордонний візит "в регіон", однак не уточнили, коли і куди саме.
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Нагадаємо
Велика Британія надала Україні тисячі протитанкових ракет, щоб підвищити її оборонні можливості через загрозу вторгнення Росії.