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Джонсон проведе з Путіним телефонні перемовини щодо України – ЗМІ

Джонсон проведе з Путіним телефонні перемовини щодо України – ЗМІ

Київ • УНН

 • 23572 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон проведе телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним щодо ситуації з безпекою навколо України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Під час бесіди Джонсон "має намір форсувати дипломатичні зусилля та посилити політику стримування, щоб не допустити кровопролиття в Європі".

"Він (Джонсон — ред.) повторить необхідність того, щоб Росія відступила назад і вступила в дипломатичний діалог, коли розмовлятиме з президентом Путіним цього тижня", — ідеться у повідомленні.

Також зазначили, що Джонсон здійснить закордонний візит "в регіон", однак не уточнили, коли і куди саме.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Нагадаємо

Велика Британія надала Україні тисячі протитанкових ракет, щоб підвищити її оборонні можливості через загрозу вторгнення Росії.

Українські Національні Новини

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