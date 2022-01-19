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"Напасть со стороны Путина было бы глупо": британское Минобороны сообщило о передаче Украине тысяч противотанковых ракет

"Напасть со стороны Путина было бы глупо": британское Минобороны сообщило о передаче Украине тысяч противотанковых ракет

Киев • УНН

 • 29547 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Великобритания предоставила Украине тысячи легких противотанковых ракет для защиты от российского вторжения. Об этом в среду сообщил министр вооруженных сил Соединенного Королевства Джеймс Хиппи в эфире радиостанции LBC, пишет УНН.

Цитата:

“Я думаю, что существует серьезная вероятность того, что он (Путин — ред.) может (совершить вторжение — ред.). Я думаю, что это было бы необыкновенно глупо. Украина является суверенной страной со своими собственными правами. Нет абсолютно никаких шансов, как, я боюсь, может думать Путин, что украинцы готовы приветствовать его как своего освободителя”, — сказал Хиппи.

Он отметил, что посетил Киев на прошлой неделе и увидел “гордую, суверенную нацию, столкнувшуюся с угрозой существованию и знающую всем своим существом, что они будут сражаться за каждый дюйм” своей территории.

"Великобритания сыграла свою роль, помогая им в подготовке. Мы отправили украинским вооруженным силам тысячи защитных легких противотанковых ракет

Что было ранее

Ранее на этой неделе британские военно-транспортные самолеты доставили в Украину противотанковые вооружения в рамках дополнительной военной помощи от Соединенного Королевства.

Как сообщили в украинском оборонном ведомстве, были предоставлены новые легкие противотанковые средства.

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