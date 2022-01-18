В Минобороны показали противотанковое вооружение, которое получили от Великобритании

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Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что это будет укреплять оборонные способности Украины, а предоставленные средства будут использованы исключительно с оборонной целью.

"Бесспорно, это будет укреплять наши войска, это усилит наши оборонительные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно с оборонительной целью, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений любых действий, которые смогут привести к эскалации”, — отметил Анатолий Петренко.

Также заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции поблагодарил народ и правительство Великобритании за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

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Как сообщил накануне министр обороны Бен Уоллес во время доклада Палате представителей по ситуации в Украине, рамочное соглашение, представленное парламенту в ноябре 2021 года, подтвердило принцип, согласно которому Великобритания будет оказывать Украине как возможности обучения, так и оборонительные возможности, чтобы помочь ей лучше защищаться.

“В рамках этого же принципа я могу сегодня подтвердить Палате представителей, что в свете все более угрожающего поведения со стороны России и в дополнение к нашей текущей поддержке, Великобритания предоставляет новый пакет помощи в сфере безопасности для повышения обороноспособности Украины”, — отметил министр.

По его словам, было принято решение о поставке Украине легких противотанковых оборонительных систем вооружения. Кроме того, небольшое количество персонала Великобритании также проведет в Украине обучение в течение короткого периода времени в рамках операции ORBITAL, прежде чем вернуться в Соединенное Королевство.

Министр подчеркнул, что британская поддержка предназначена для обороны — это не является стратегическим оружием или угрозой для России.

Минобороны Германии, в свою очередь, прокомментировал информацию немецкому изданию BILD, отметив, что оно не получало никаких заявлений от британской стороны относительно полетов в обход воздушного пространства Германии.

Соответственно, С-17 “не было запрещено” использовать воздушное пространство Германии.