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Шахед-136

У Міноборони показали протитанкове озброєння, яке отримали від Великої Британії

У Міноборони показали протитанкове озброєння, яке отримали від Великої Британії

Київ • УНН

 • 71161 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. До України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним Силам України. Цього разу партнерами було надано нові легкі протитанкові засоби. Про це йдеться у повідомленні Міноборони, передає УНН.

Деталі

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що це зміцнюватиме оборонні спроможності України, а надані засоби будуть використані виключно з оборонною метою.

“Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури, і для захисту мирного населення, від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації,” — наголосив Анатолій Петренко.

Також заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції подякував народові і уряду Великої Британії за надану підтримку та висловив сподівання щодо подальшої співпраці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗМІ: британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю “в обхід” Німеччини

Додамо

Як повідомив напередодні міністр оборони Бен Воллес під час доповіді Палаті представників щодо ситуації в Україні, рамкова угода, представлена парламенту в листопаді 2021 року, підтвердила принцип, згідно з яким Велика Британія надаватиме Україні як можливості навчання, так і оборонні можливості, щоб допомогти їй краще захищатися.

“У межах цього ж принципу я можу сьогодні підтвердити Палаті представників, що у світлі дедалі більш загрозливої поведінки з боку Росії та на додаток до нашої поточної підтримки, Велика Британія надає новий пакет допомоги у сфері безпеки для підвищення обороноздатності України”, — зазначив міністр.

З його слів, було ухвалено рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем озброєння. Окрім того, невелика кількість персоналу Великї Ббританії також проведе в Україні навчання протягом короткого періоду часу в межах операції ORBITAL, перш ніж повернутися до Сполученого Королівства.

Міністр наголосив, що британська підтримка призначена для оборони — це не є стратегічною зброєю чи загрозою для Росії.

Міноборони Німеччини, своєю чергою, прокоментувало інформацію німецькому виданню BILD, зазначивши, що воно не отримувало “жодних заяв” від британської сторони щодо польотів в обхід повітряного простору Німеччини.

Відповідно, С-17 “не було заборонено” використовувати повітряний простір Німеччини.

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