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ЗМІ: британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю “в обхід” Німеччини

ЗМІ: британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю “в обхід” Німеччини

Київ • УНН

 • 55581 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Британські військово-транспортні літаки у понеділок доставили в Україну протитанкове озброєння у межах додаткової військової допомоги від Сполученого Королівства. Британці при цьому облетіли повітряний простір Німеччини, пише УНН з посиланням на дані журналіста UK Defence Journal Джорджа Еллісона.

Цитата:

“Британські транспортні літаки C-17 наразі переправляють в Україну протитанкове озброєння в умовах посилення російської риторики. Варто відзначити той факт, що британська авіація уникає повітряного простору Німеччини”, — зазначив журналіст.

Деталі

Як повідомив напередодні міністр оборони Бен Воллес під час доповіді Палаті представників щодо ситуації в Україні, рамкова угода, представлена парламенту в листопаді 2021 року, підтвердила принцип, згідно з яким Велика Британія надаватиме Україні як можливості навчання, так і оборонні можливості, щоб допомогти їй краще захищатися.

“У межах цього ж принципу я можу сьогодні підтвердити Палаті представників, що у світлі дедалі більш загрозливої поведінки з боку Росії та на додаток до нашої поточної підтримки, Велика Британія надає новий пакет допомоги у сфері безпеки для підвищення обороноздатності України”, — зазначив міністр.

З його слів, було ухвалено рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем озброєння. Окрім того, невелика кількість персоналу Великї Ббританії також проведе в Україні навчання протягом короткого періоду часу в межах операції ORBITAL, перш ніж повернутися до Сполученого Королівства.

Міністр наголосив, що британська підтримка призначена для оборони — це не є стратегічною зброєю чи загрозою для Росії.

Міноборони Німеччини, своєю чергою, прокоментувало інформацію німецькому виданню BILD, зазначивши, що воно не отримувало “жодних заяв” від британської сторони щодо польотів в обхід повітряного простору Німеччини.

Відповідно, С-17 “не було заборонено” використовувати повітряний простір Німеччини.

Доповнення

Німеччина відмовляється постачати Україні оборонну зброю. Водночас, як стверджує Міністерство закордонних справ України, Київ не втрачає надії домовитись про це з Берліном.

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