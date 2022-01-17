"Діалог продовжиться": Кулеба каже, обговорив з Бербок постачання зброї з ФРН в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Україна і Німеччина продовжують обговорення питання можливого постачання Берліном оборонної зброї. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок, передає кореспондент УНН.
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“У ситуації, що склалась, кожна країна може робити те, що вважає за потрібне, і таке, що відповідає її національним інтересам, коли йдеться про підтримку України. Я не буду приховувати, що сьогодні ми обговорили з пані міністром питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи і позицію української сторони”, - сказав міністр.
Деталі
Водночас, з його слів, насамперед сторони прагнуть, щоб у вирішенні конфлікту спрацював саме дипломатичий трек, і щоб зусилля, які докладені для досягнення результату у “нормандському форматі” – дали свій результат.
“Ми знаємо, де і яку зброю можна отримати. Ми чудово знаємо, як її можна використовувати для захису нашої території. І ми над цим щоденно працюємо і маємо дуже непогані результати. Наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться”, - додав він.
На аналогічне питання щодо постачання зброї Україні німецький міністр відповіла, що “позиція уряду Німеччини щодо постачання зброї… відома”.
Додамо
Посол України в Німеччині Андрій Мельник минулого тижня закликав особисто голову Міністерства закордонних справ ФРН Анналену Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози російського вторгнення на нашу територію.
Контекст
Україна вимагає від нового уряду Німеччини негайно надати Києву оборонну зброю для захисту від російської агресії.
Окрім того, Україна закликає уряд нового німецького канцлера Олафа Шольца не погоджуватися з “гарантіями безпеки” Росії та змусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Україна просить також, аби ФРН остаточно відмовилася від запуску газопроводу "Північний потік-2". Посол України у ФРН Андрій Мельник також закликав німецький уряд сприяти вступу України до НАТО та ЄС.