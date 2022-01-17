Велика Британія заявила про постачання Україні систем озброєння для захисту від Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Велика Британія поставить Україні новий пакет систем безпеки, щоб допомогти підвищити її оборонні можливості перед загрозою поведінки з боку Росії, заявив у понеділок міністр оборони Бен Уоллес. Про це пише УНН.
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"Ми прийняли рішення поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи, - заявив Уоллес у парламенті, додавши, що запрошує свого російського колегу відвідати Лондон у найближчі кілька тижнів для обговорення кризи. - Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони".
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Міністр оборони заявив, що будь-яке вторгнення Росії розглядатиметься як "окупація".
Він додав: "Я боюся, що це може призвести до величезних людських жертв з усіх боків. Сьогодні складні відносини з Кремлем — це не ті відносини, які ми хотіли б мати зі Сполученим Королівством, вони не повинні бути такими".
Міністр оборони додав, що коли справа доходить до відносин Великої Британії з Росією, "поточний розрив великий, але його можна подолати".
"І є світ, у якому ми можемо налагодити взаємовигідні відносини з Росією", - вважає Уоллес.
Додамо
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков раніше попередив, що якщо напруженість у відносинах між Москвою та Україною продовжить зростати, може повторитись кубинська ракетна криза.
Путін назвав розмови про вторгнення "провокаційними" та звинуватив Україну та НАТО у нагнітанні напруженості.