Велика Британія заявила про постачання Україні систем озброєння для захисту від Росії

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 1836 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 11649 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 56345 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 128250 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 192309 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 187088 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 208929 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196255 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151648 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152793 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 134791 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 176932 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 114280 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 67641 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 41747 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 467492 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 309401 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 372496 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 484549 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 729438 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 114280 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 176932 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 124167 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 159319 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 182615 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Велика Британія заявила про постачання Україні систем озброєння для захисту від Росії

Велика Британія заявила про постачання Україні систем озброєння для захисту від Росії

Київ • УНН

 • 45816 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Велика Британія поставить Україні новий пакет систем безпеки, щоб допомогти підвищити її оборонні можливості перед загрозою поведінки з боку Росії, заявив у понеділок міністр оборони Бен Уоллес. Про це пише УНН.

Цитата

"Ми прийняли рішення поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи, - заявив Уоллес у парламенті, додавши, що запрошує свого російського колегу відвідати Лондон у найближчі кілька тижнів для обговорення кризи. - Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони".

Деталі

Міністр оборони заявив, що будь-яке вторгнення Росії розглядатиметься як "окупація".

Він додав: "Я боюся, що це може призвести до величезних людських жертв з усіх боків. Сьогодні складні відносини з Кремлем — це не ті відносини, які ми хотіли б мати зі Сполученим Королівством, вони не повинні бути такими".

Міністр оборони додав, що коли справа доходить до відносин Великої Британії з Росією, "поточний розрив великий, але його можна подолати".

"І є світ, у якому ми можемо налагодити взаємовигідні відносини з Росією", - вважає Уоллес.

Додамо

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков раніше попередив, що якщо напруженість у відносинах між Москвою та Україною продовжить зростати, може повторитись кубинська ракетна криза.

Путін назвав розмови про вторгнення "провокаційними" та звинуватив Україну та НАТО у нагнітанні напруженості.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,303.50
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$74.99
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,899.84