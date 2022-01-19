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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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"Напасти з боку Путіна було б безглуздо": британське Міноборони повідомило про передачу Україні тисяч протитанкових ракет

"Напасти з боку Путіна було б безглуздо": британське Міноборони повідомило про передачу Україні тисяч протитанкових ракет

Київ • УНН

 • 29552 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Велика Британія надала Україні тисячі легких протитанкових ракет захисту від російського вторгнення. Про це повідомив міністр збройних сил Сполученого Королівства Джеймс Хіппі в ефірі радіостанції LBC, пише УНН.

Цитата:

“Я думаю, що існує серйозна ймовірність того, що він (Путін — ред.) може (здійснити вторгнення — ред.). Я думаю, що це було б надзвичайно безглуздо. Україна є суверенною країною зі своїми власними правами. Немає жодних шансів, як, я боюся, може думати Путін, що українці готові вітати його як свого визволителя”, — сказав Хіппі.

Він зазначив, що відвідав Київ минулого тижня і побачив “горду, суверенну націю, яка зіткнулася з загрозою існуванню і знає всією своєю істотою, що вони боротимуться за кожен дюйм” своєї території.

“Велика Британія зіграла свою роль, допомагаючи їм у підготовці. Ми відправили українським збройним силам тисячі захисних легких протитанкових ракет”, — повідомив чиновник.

Що було раніше

Раніше цього тижня британські військово-транспортні літаки доставили в Україну протитанкові озброєння в межах додаткової військової допомоги від Сполученого Королівства.

Як повідомили в українському оборонному відомстві, партнерами було надано нові легкі протитанкові засоби.

Українські Національні Новини

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