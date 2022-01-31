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США планируют ввести санкции против ближайшего окружения Путина, если РФ вторгнется в Украину - FT

США планируют ввести санкции против ближайшего окружения Путина, если РФ вторгнется в Украину - FT

Киев • УНН

 • 25497 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину. Об этом пишет Financial Times, сообщает УНН.

Цитата:

"США разработали санкции против ближайшего окружения Владимира Путина и его связей с Западом, на фоне того, как Вашингтон расширяет список финансовых санкций, которые он готов применить в случае вторжения России в Украину", - пишет издание.

Детали

Как отмечается, высокопоставленные представители администрации США сообщили Financial Times, что "список лиц и членов их семей, на которых будут распространяться санкции, был составлен в сотрудничестве с союзниками США в рамках усилий по наказанию российского президента в случае нападения".

“Лица, которых мы идентифицировали, находятся во внутренних кругах Кремля или рядом с ними и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, замешаны в дестабилизирующем поведении Кремля”, — заявили официальные лица США.

Чиновники администрации не назвали имен российских олигархов и членов их семей, но заявили, что многие из них являются “особо уязвимыми целями из-за их углубленных финансовых связей с Западом”.

“Санкции отрежут их от международной финансовой системы и гарантируют, что они и члены их семей больше не смогут пользоваться привилегиями хранить свои деньги на Западе и посещать элитные западные университеты”, — заявили чиновники администрации Байдена.

Так, чиновники администрации Байдена заявили, что цели были выбраны среди российских лидеров, чиновников, старших должностных лиц или членов советов директоров государственных компаний. Они могут действовать "в любом секторе российской экономики, определенном министром финансов” и распространяться на супругов и детей.

Официальные лица США заявили, что некоторые из этих лиц были выбраны из секретного списка высокопоставленных политических деятелей и российских олигархов, направленного в Конгресс министерством финансов в 2018 году, известного как раздел 241 Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций, принятого в 2017 году.

“Способники Путина больше не смогут использовать своих супругов или других членов семьи в качестве доверенных лиц для уклонения от санкций”, — заявили чиновники администрации.

Меры против российских олигархов, как отмечается, будут приняты в дополнение к более широким санкциям против секторов российской экономики, включая банковский сектор и энергетику, которые США и их союзники обсуждают уже несколько недель.

Планы США были обнародованы после того, как Великобритания взяла российских олигархов в поле зрения для введения санкций в случае вторжения в Украину.

Параллельные действия США и Великобритании

Параллельные усилия Великобритании, направленные на борьбу с олигархами, будут особенно важны для США, учитывая то, что многие представители российской элиты имеют активы и другие финансовые связи в Великобритании, отмечает издание.

“США и Великобритания идут рука об руку, и мы готовы — в координации с другими союзниками и партнерами — ввести огромную цену, если Россия продолжит вторжение в Украину. Россия это знает. Мы приветствуем прочное партнерство Великобритании в обеспечении соблюдения существующих санкций за злонамеренную деятельность и в подготовке пакетов решительных экономических мер для сдерживания дальнейшей российской агрессии”, — заявил FT представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Санкции в отношении российской элиты не мешают Вашингтону ввести санкции, направленные непосредственно против Путина, что, как сказал Байден на прошлой неделе, возможно.

“Это не исчерпывающий перечень той цены, которую мы наложим, все варианты остаются на столе. Все варианты остаются на столе”, — заявили чиновники администрации.

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