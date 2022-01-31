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15 марта, 19:03 • 105427 просмотра

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Трижды вакцинирована: глава МИД Великобритании накануне визита в Украину заразилась коронавирусом

Киев • УНН

 • 17797 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс написала в Twitter, что накануне визита, 1 февраля, в Украину заразилась COVID-19, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня вечером я сдала положительный результат на Covid. К счастью, у меня сделано три вакцины, и я буду работать из дома, пока буду изолирована", - говорится в сообщении.

Дополнение

Лиз Трасс ранее заявила, что российские олигархи и ключевые соратники Владимира Путина станут "мишенью" санкций Великобритании, если Россия вторгнется в Украину. Трасс заявила, что новый закон, который вступит в силу до 10 февраля, станет "самым жестким режимом санкций против России, который у нас когда-либо был", и даст Великобритании "право накладывать санкции на более широкий круг лиц и компаний".

Администрация Байдена также составила список потенциальных объектов санкций среди российских олигархов и членов их семей, которых Вашингтон считает такими, что находятся на "орбите Кремля", или "причастными к дестабилизирующему поведению Кремля".

Сейчас 180 российских физических и 48 юридических лиц находятся под санкциями Великобритании, более половины из которых связаны с дестабилизацией Украины.

Кроме того, Трасс должна прибыть в Москву для переговоров в течение ближайших двух недель.

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