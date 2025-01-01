Кремлевский диктатор владимир путин поручил правительству рф и крупнейшему банку страны, Сбербанку (SBER.MM), наладить сотрудничество с Китаем в сфере искусственного интеллекта, передает УНН со ссылкой на Reuters.

На сайте кремля опубликовано поручение путина, которое появилось через три недели после его заявления о намерении россии сотрудничать с партнерами по БРИКС и другими странами для развития искусственного интеллекта.

Правительство рф и Сбербанк, который возглавляет российские инициативы в сфере ИИ, получили задание обеспечить сотрудничество с Китаем в технологических исследованиях и разработках искусственного интеллекта.

Однако западные санкции, направленные на ограничение доступа россии к технологиям, необходимым для ведения войны против Украины, осложнили эти усилия. В частности, крупнейшие производители микрочипов прекратили экспорт в россию, что значительно сдерживает ее амбиции в области ИИ.

Генеральный директор Сбербанка Герман Греф в 2023 году отметил, что графические процессоры (GPU), которые являются ключевыми компонентами для разработки ИИ, остаются самым сложным оборудованием для замещения в россии. В ответ на это россия стремится укрепить сотрудничество со странами, которые не входят в западный блок, с целью противостояния доминированию США в сфере одной из важнейших технологий 21-го века.

11 декабря путин заявил о создании сети AI Alliance Network, которая должна объединить специалистов из стран БРИКС и других государств, заинтересованных в развитии искусственного интеллекта.

По данным Глобального индекса ИИ британской компании Tortoise Media, Россия занимает 31 место среди 83 стран по уровню внедрения, инноваций и инвестиций в сферу ИИ. Она значительно отстает не только от США и Китая, но и от Индии и Бразилии, которые также являются членами БРИКС.

Напомним

российский диктатор владимир путин обязал мигрантов покинуть рф до апреля 2025 года.