Кремлівський диктатор володимир путін доручив уряду рф та найбільшому банку країни, Сбербанку (SBER.MM), налагодити співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту, передає УНН з посиланням на Reuters.

На сайті кремля опубліковано доручення путіна, яке з’явилося через три тижні після його заяви про намір росії співпрацювати з партнерами по БРІКС та іншими країнами для розвитку штучного інтелекту.

Уряд рф та Сбербанк, який очолює російські ініціативи у сфері ШІ, отримали завдання забезпечити співпрацю з Китаєм у технологічних дослідженнях та розробках штучного інтелекту.

Проте західні санкції, спрямовані на обмеження доступу росії до технологій, необхідних для ведення війни проти України, ускладнили ці зусилля. Зокрема, найбільші виробники мікрочіпів припинили експорт до росії, що значно стримує її амбіції у галузі ШІ.

Генеральний директор Сбербанку Герман Греф у 2023 році зазначив, що графічні процесори (GPU), які є ключовими компонентами для розробки ШІ, залишаються найскладнішим обладнанням для заміщення в росії. У відповідь на це росія прагне зміцнити співпрацю з країнами, які не входять до західного блоку, з метою протистояння домінуванню США у сфері однієї з найважливіших технологій 21-го століття.

11 грудня путін заявив про створення мережі AI Alliance Network, яка має об’єднати спеціалістів з країн БРІКС та інших держав, зацікавлених у розвитку штучного інтелекту.

За даними Глобального індексу ШІ британської компанії Tortoise Media, росія посідає 31 місце серед 83 країн за рівнем впровадження, інновацій та інвестицій у сферу ШІ. Вона значно відстає не лише від США та Китаю, але й від Індії та Бразилії, які також є членами БРІКС.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін зобов’язав мігрантів покинути рф до квітня 2025 року.