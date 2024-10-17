путин планирует увеличить производство боеприпасов до уровня ЕС в 2025 году - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин планирует достичь уровня производства боеприпасов стран ЕС до 2025 года, чтобы продолжать войну. Об этом он заявил на заседании Европейского Совета, передает УНН.

путин готовит свое подкрепление, чтобы продолжить войну, не прекратить ее, конечно. К следующему году путин хочет достичь уровня производства боеприпасов в ваших странах - сказал Зеленский.

Он отметил, что Северная Корея, Иран и Китай до сих пор помогают россии.

"Ему помогает Северная Корея - снарядами, оборудованием, а теперь даже людьми. К сожалению, мы получаем сигналы, что Китай до сих пор активно помогает россии затягивать эту войну. И у нас есть четкие разведданные", - добавил Президент.

Зеленский сказал, что План победы рассчитан именно на этот период и если удастся его реализовать, можно будет закончить эту войну не позднее следующего года.

Напомним

В следующем году москва стремится увеличить расходы на оборону до 6,2% валового внутреннего продукта страны на фоне войны против Украины.