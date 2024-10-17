путін планує збільшити виробництво боєприпасів до рівня ЄС у 2025 році - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що кремль планує досягти рівня виробництва озброєння країн ЄС до 2025 року для продовження війни. Президент наголосив на допомозі росії з боку Північної Кореї, Ірану та Китаю.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін планує досягти рівня виробництва боєприпасів країн ЄС до 2025 року, щоб продовжувати війну. Про це він заявив на засіданні Європейської Ради, передає УНН.
путін готує своє підкріплення, щоб продовжити війну, не припинити її, звісно. До наступного року путін хоче досягти рівня виробництва боєприпасів у ваших країнах
Він наголосив, що Північна Корея, Іран та Китай досі допомагають росії.
"Йому допомагає Північна Корея – снарядами, обладнанням, а тепер навіть людьми.А ще Іран. На жаль, ми отримуємо сигнали, що Китай досі активно допомагає росії затягувати цю війну. І в нас є чіткі розвіддані", - додав Президент.
Зеленський сказав, що План перемоги розрахований саме на цей період і якщо вдасться його реалізувати, можна буде закінчити цю війну не пізніше наступного року.
Нагадаємо
Наступного року москва прагне збільшити витрати на оборону до 6,2% валового внутрішнього продукту країни на тлі війни проти України.