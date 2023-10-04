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путин после ордера на его арест впервые поедет за границу: посетит Кыргызстан

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. По приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова 12 октября в страну приедет президент российской федерации владимир путин. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азимбакиев, пишет Kabar, сообщает УНН.

Это будет первый визит путина за границу после того, как МУС выдал ордер на его арест.

Цитата

"В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства с президентом владимиром путиным. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества”, - говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано участие Жапарова и путина в мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия Авиационной базы ОДКБ в Канте, отметил Азимбакиев.

Дополнение

Парламент Армении на пленарном заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Это означает, что Армения, в частности, обязалась выдать Владимира Путина международному правосудию, если он к ней приедет.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз приветствовал присоединение ратификацию парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда.Напомним

Напомним

В марте Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента россии владимира путина.

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